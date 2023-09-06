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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع وإصابة 19 شخصا جراء حادث تصادم في الهند

حادث تصادم في الهند
حادث تصادم في الهند
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أعلنت الشرطة الهندية، أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما أصيب 12 آخرون؛ إثر اصطدام شاحنة بحافلة في منطقة "تينسوكيا" بولاية "أسام".
ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة، أن الحادث وقع عندما اصطدمت شاحنة مسرعة بحافلة كان يستقلها القتلى والمصابون، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.
وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال سائق الشاحنة، إلا أنها لم تتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
 

حادث تصادم في الهند حادث تصادم
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