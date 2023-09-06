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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان: توجيه اتهامات للمشتبه به في الهجوم على رئيس الوزراء كيشيدا

كيشيدا
كيشيدا
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وجه الادعاء العام في اليابان، اليوم الأربعاء، اتهامات إلى شخص يشتبه في قيامه بإلقاء عبوة ناسفة بالقرب من رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" في شهر أبريل الماضي.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن مكتب الادعاء العام لمنطقة (واكاياما) وجه اتهامات إلى "كيمورا ريوجي" البالغ من العمر 24 عاما بإلقاء مادة متفجرة بالقرب من كيشيدا في ميناء صيد بمدينة (واكاياما) الواقعة غربي اليابان في 15 من شهر أبريل الماضي، حيث كان رئيس الوزراء هناك من أجل إلقاء خطاب في الحملة الانتخابية لأحد المرشحين في الانتخابات الفرعية لمجلس النواب.
وأشارت القناة إلى أنه تم توجيه خمسة اتهامات إلى كيمورا بما في ذلك محاولة قتل كيشيدا وآخرين وغيرها.

اليابان كيشيدا
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