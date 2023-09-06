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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس إندونيسيا: الثقة والتعاون بين دول الآسيان والصين قوتان إيجابيتان للاستقرار

الرئيس الإندونيسي
الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو
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أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أن الثقة والتعاون بين دول الآسيان والصين، قوتان إيجابيتان للاستقرار والسلام الإقليميين. 
وأعرب الرئيس الإندونيسي - وفقا لوكالة أنباء (آنتارا) الإندونيسية، اليوم الأربعاء - عن اعتقاده بأن العلاقات بين دول الآسيان والصين يمكن أن تحقق تعاونًا حقيقيًا إذا اعتمدت على الثقة المتبادلة بين الأطراف.
ونقلت الوكالة عن الرئيس جوكو، خلال افتتاح القمة الـ23 بين الآسيان والصين في (جاكرتا) قوله:"إن هذه الثقة والتعاون الملموسين يمكن أن يكونا قوة إيجابية للاستقرار والسلام الإقليميين".
ووفقا لويدودو، أصبحت الصين شريك حوار الآسيان منذ عام 1996، وفي عام 2021، رفعت الآسيان والصين علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية شاملة.
وشدد الرئيس على أنه ينبغي تفسير هذه العلاقة من خلال تحقيق تعاون ملموس متبادل المنفعة.
وأدلى بهذا التصريح وسط تصاعد التوترات بين الصين والعديد من الدول الأعضاء في الآسيان بشأن بحر الصين الجنوبي، وفقا لآنتارا.
 

رئيس إندونيسيا الآسيان
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