إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة سرقة شقق سكنية بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإحالة لص و2 آخرين بتهمة سرقة 12 شقة بمنطقة التجمع الأول للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة بقنا) حال اختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب قيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

واعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى إرتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن وأقر بارتكاب (11) واقعة سرقة أخرى واعترف بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى (عميليه "سيئ النية" - مقيمان بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق