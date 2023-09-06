روسيا تخطر السفارة البريطانية بقبول نايجل كيسي سفيرا لديها

أخطرت روسيا السفارة البريطانية بقبول ترشيح نايجل كيسي، السفير السابق لبريطانيا في أفغانستان، لشغل منصب سفير المملكة المتحدة الجديد لديها، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

وأوضحت الوزارة في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "وفقا للممارسة الدبلوماسية القائمة، تواصل الجانب البريطاني في الربيع من العام الجاري مع وزارة الخارجية الروسية للحصول على موافقة لتعيين نايجل فيليب كيسي سفيرا لبريطانيا في روسيا".

وتابعت الوزارة: "عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة في يونيو من العام الحالي، تم إخطار السفارة البريطانية في روسيا بقبول ترشيح كيسي".

وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي أن كيسي سيخلف ديبورا برونيرت في منصب سفير البلاد في موسكو اعتبارا من نوفمبر من العام الحالي.