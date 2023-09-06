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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تخطر السفارة البريطانية بقبول نايجل كيسي سفيرا لديها

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
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أخطرت روسيا السفارة البريطانية بقبول ترشيح نايجل كيسي، السفير السابق لبريطانيا في أفغانستان، لشغل منصب سفير المملكة المتحدة الجديد لديها، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

وأوضحت الوزارة في تصريحات نشرتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "وفقا للممارسة الدبلوماسية القائمة، تواصل الجانب البريطاني في الربيع من العام الجاري مع وزارة الخارجية الروسية للحصول على موافقة لتعيين نايجل فيليب كيسي سفيرا لبريطانيا في روسيا".

وتابعت الوزارة: "عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة في يونيو من العام الحالي، تم إخطار السفارة البريطانية في روسيا بقبول ترشيح كيسي".

وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي أن كيسي سيخلف ديبورا برونيرت في منصب سفير البلاد في موسكو اعتبارا من نوفمبر من العام الحالي.

روسيا السفارة البريطانية قبول ترشيح نايجل كيسي شغل منصب سفير المملكة المتحدة الجديد لديها وزارة الخارجية الروسية
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