مهرجان الإسماعيلية الدولي يواصل فعالياته بفنون تراثية للشعوب المشاركة

قدم مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثالثة والعشرين، ليلة جديدة من لياليه عرض خلالها تراث الشعوب المشاركة في المهرجان.

وشهد شاطئ الفيروز تقديم عدد من العروض الفنية والتابلوهات الاستعراضية للفرق الفنية المشاركة بالمهرجان، شملت استعراضات لفرقة الأقصر للفنون الشعبية تضمنت رقصات الفن الصعيدي "الصعيدي، الفلاحي، المزاوى، النوبة"، إلى جانب عرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية المعبر عن فلكلور مدن القناة بفقرات "الصيادين، بتغني لمين، نوح الحمام، سمسيتي، الضمة"، بجانب فاصل غنائي للفنان ماهر كمال تدريب عمرو عجمي، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة دولة إندونيسيا.

واستكمالا للفن الفلاحي قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية رقصات "الفرح الشرقاوي، الحوايا، السقايين، التحميلة" تدريب أحمد واصف، بالإضافة إلى فرقة أسوان للفنون الشعبية وتقديم الفن النوبي بعروض "الأراجيد، السوق السياحي، الكف الجعفري، فاصل غنائي، النجرشاد، الفرح النوبي، الكاكا"، بينما قدمت فرقة الشباب والرياضة التابعة لمحافظة الإسماعيلية فقرات "السمسمية، اه يا لاللي، سمسمية سلك، كلاكيت، أفريقي، نوبي، سوا سوا"، بجانب عرض فني لفرقة دولة الهند، وذلك على مسرح حديقة الشيخ زايد.

واستقبل مسرح نادي الدنفاه عروض فرق الحرية وسوهاج للفنون الشعبية، فتضمنت رقصات الحرية "بنات بحري، تنورة، الفلاحي، الزفة الإسكندراني، تحيا مصر" والفرقة من تدريب نصر الدين نصر، بينما شملت عروض فرقة سوهاج تابلوهات "السوهاجية، الربابة، الخلخال، فاصل من الغناء الشعبي، التحطيب"، تدريب محمد الرز، بينما قدمت فرقة دولة المكسيك عدد من الرقصات التي تشتهر بها.

وفي نادي الأسرة استعرضت فرقة ملوي للفنون الشعبية مجموعة من فقراتها الفنية ومنها "الدفوف، العصايا، أمانة يامراكبي، التحطيب، السحجة" تدريب محمد شحاتة، كما قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية تدريب عوام مصطفي فقرات "الترحيب، الجية، السامر"، بجانب عرض فني لفرقة دولة فلسطين وشملت عروض "انت الروح، كوكتيل تراثي، جينالك، دمى فلسطينى"، كما تضمنت عروض فرقة دولة رومانيا "Teodoru ،Maria".

وبمدينة القصاصين تألقت فرقة العريش للفنون الشعبية بالتراث السيناوي تدريب سامح الكاشف، كما قدمت فرقة دولة سيريلانكا عددا من الرقصات المميزة لها.

المهرجان تقيمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، ويشهد ضمن فعالياته ندوة علمية حول "استلهام وتوظيف التراث في فرق الفنون الشعبية" تقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان.

يشار إلى أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته 23 يشارك به 17 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية، وتقام فعاليات قصور الثقافة في نادي الشيخ زايد، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، ونادي الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين، وتستمر حتى 8 سبتمبر الحالي.



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