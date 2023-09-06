سلاح الجو الأوكراني: إسقاط 23 هدفا جويا روسيا خلال الساعات الماضية

أفاد سلاح الجو الأوكراني، بإسقاط 23 هدفا جويا روسيا من أصل 33 خلال الساعات الماضية، حيث هاجم الروس أوكرانيا بالصواريخ الجوية والبرية والطائرات الهجومية بدون طيار.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان سلاح الجو، "أن روسيا هاجمت أوكرانيا بصواريخ جوية وبرية، بالإضافة إلى طائرات هجومية بدون طيار، وتم تسجيل ما مجموعه 33 هدفًا جويًا.. ونجحت الدفاعات الجوية الأوكرانية في تدمير 23 هدفًا جويًا، بما في ذلك سبعة صواريخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555/Kh-55، وصاروخ باليستي من طراز Iskander-M، و15 طائرة بدون طيار هجومية من طراز Shahed-136/131".

من جانبه، أكد حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، أوليه كيبر، أن القوات الروسية هاجمت الليلة الماضية منطقة إيزمائيل في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا بطائرات بدون طيار.

وقال حاكم المنطقة - وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الأربعاء- "هاجم الروس منطقة إيزمائيل في منطقة أوديسا بطائرات بدون طيار هجومية لمدة ثلاث ساعات تقريبًا.. ولسوء الحظ، قُتل شخص واحد بعدما أصيب بجروح خطيرة في المستشفى".

وأشار إلى أنه تم تسجيل دمار وحرائق في عدة تجمعات، وألحق الهجوم أضرارا بالميناء والبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك الصوامع والمباني الإدارية والمؤسسات الزراعية.