وزير الخارجية الروسي يصل إلى إندونيسيا للمشاركة بقمة دول جنوب شرق آسيا

وصل سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، للمشاركة في قمة دول جنوب شرق آسيا، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ورحب الجانب الإندونيسي بلافروف ترحيبا حارا واستقبله حرس الشرف، بينما قدمت فرقة محلية عروضا فلوكلورية.

وفي وقت سابق أعلنت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن لافروف سيعقد في العاصمة الإندونيسية سلسلة اجتماعات مع الشركاء الإقليميين وممثلي المنظمات الدولية.

وتتضمن قائمة المشاركين في مجموعة جنوب شرق آسيا الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بروناي وفيتنام وإندونيسيا وكمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين، إلى جانب شركاء حوار "آسيان - روسيا"، أستراليا والهند والصين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والولايات المتحدة واليابان.

وانطلقت قمة "آسيان" في دورتها الـ43 في العاصمة الإندونيسية يوم أمس الثلاثاء، وعلى رأس جدول أعمالها قضيتا ميانمار، وبحر الصين الجنوبي.