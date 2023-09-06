وسائل إعلام: الولايات المتحدة ستزود تايوان براجمات صواريخ هيمارس

أفادت وسائل إعلام تايوانية بأن الولايات المتحدة ستقدم لتايوان 11 راجمة صواريخ من نوع هيمارس في عام 2024، إضافة إلى 64 صاروخا من نوع ATACMS.

وحسب صحيفة "ليبرتي تايمز" التايوانية، فإن تايوان ستحصل كذلك على آليتين لتدريب طواقم راجمات الصواريخ.

وستبلغ قيمة حزمة المساعدات العسكرية نحو 214 مليون دولار.

وتخطط وزارة الدفاع التايوانية لإرسال 30 خبيرا إلى الولايات المتحدة للتدرب على استخدام وصيانة راجمات الصواريخ الأمريكية المذكورة، ومن المقرر أن يصبحوا لاحقا مدربين لقوات تايوان.

ومن المخطط أن تستغرق دورة التدريب 90 يوما، وستستمر من فبراير حتى أكتوبر من العام المقبل.

وبناء على ذلك، رجحت الصحيفة تسليم راجمات الصواريخ لتايوان في النصف الثاني من العام المقبل.

ومن المقرر كذلك تسليم الدفعة الثانية من راجمات صواريخ هيمارس، التي ستضم 18 راجمة، في عام 2027، إضافة إلى 864 صاروخا عاديا و20 صاروخا تكتيكيا لها.

يذكر أن الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، كانت قد نددت بالخطط الأمريكية لتقديم المساعدات العسكرية لتايوان وحذرت واشنطن من القيام بهذه الخطوة.