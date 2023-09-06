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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعلام أوكراني: دوي عدة انفجارات تهز مقاطعة أوديسا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، عن وقوع عدة انفجارات في مدينة كيليا بمقاطعة أوديسا جنوب غرب البلاد، حيث يوجد ميناء نهري ومصنع كبير لبناء وإصلاح السفن.

وقالت صحيفة "زِركالو نيدييلي" في قناتها على "تلغرام": "سمعت أصوات انفجارات قوية في مدينة كيليا بمنطقة أوديسا".

ووفقا لخريطة التنبيه الجوي التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، انطلقت صفارات الإنذار في مقاطعة أوديسا، حوالي الساعة 00:34 بالتوقيت المحلي.

وفي وقت سابق، أفادت "زِركالو نيدييلي" أيضا عن سماع دوي انفجارات في مدينة ريني بمقاطعة أوديسا، حيث يقع الميناء التجاري.

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