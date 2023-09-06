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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون: واشنطن أبلغت موسكو مسبقا باختبار صاروخ "مينيتمان 3" العابر للقارات

صاروخ مينيتمان 3
صاروخ مينيتمان 3
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قال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، إن الولايات المتحدة ستجري الإطلاق المقرر لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز "مينيتمان 3" بدون رأس حربي، كما أبلغت واشنطن موسكو بذلك مسبقا.

وصرح رايدر في مؤتمر صحفي: "ستطلق القوات الجوية الأمريكية صاروخا باليستيا عابرا للقارات من طراز مينيتمان 3 بدون رأس حربي، ومن المقرر إطلاقه في يوم الأربعاء 5 سبتمبر من الساعة 23:47 بالتوقيت المحلي، (9:47  بتوقيت موسكو) إلى 6 سبتمبر الساعة 5:47، (15:47 بتوقيت موسكو)".

وأضاف أنه "سيتم إطلاق الصاروخ من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا".

وأوضح رايدر أن "الولايات المتحدة أبلغت روسيا مسبقا بعملية الإطلاق المخطط لها". مؤكدا أنه "وفقا للإجراءات المعتادة، أبلغت الولايات المتحدة الحكومة الروسية مسبقا وفقا للالتزامات الثنائية".

ولفت باتريك رايدر إلى أن "عملية الإطلاق مجرد اختبار روتيني تم التخطيط له مسبقا، لإظهار جاهزية القوات الأمريكية".

البنتاجون روسيا الولايات المتحدة الأمريكية صاروخ مينيتمان 3
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