تعرف على سعر الدولار اليوم 6 سبتمبر 2023

واصلت أسعار الدولار الأمريكي الاستقرار والثبات أمام الجنيه المصري، بداية تداولات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 في البنوك الحكومية والتجارية ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية، وسط حالة من التذبذب بشأن سعر الدولار في السوق السوداء، بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته العملة الخضراء الأمريكية وبدء تعافي الجنيه في السوق الموازية، نتيجة الجهود الحكومية لمواجهة السوق الموازي للعملات .

بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري، نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بداية اليوم الأربعاء في البنك الأهلي المصري، عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه.

استقر سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي بداية تعاملات اليوم الأربعاء عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء، في حين وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وسجل سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية فسجل، سعر 30.85 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه.

وسجلت العملة الخضراء في بنك قطر الوطني الأهلي “ QNB ” سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع .

في المصرف المتحد بلغ سعر الدولار الامريكي اليوم الأربعاء نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار الامريكي مقابل الحنيه المصري بداية اليوم في بنك فيصل الإسلامي، عند نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول ، وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم، عند نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

في السوق السوداء، انهار سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وبعد أن وصل إلى 42 جنيه، لينخفض سعره مرة أخرى ليصل إلى 37.50 جنيه فقط .