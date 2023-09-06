ساليفان: واشنطن لا تتوقع أي تغييرات في موقف روسيا بشأن أوكرانيا

الأربعاء 06/سبتمبر/2023 - 12:41 ص

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تتوقع حدوث أي تغييرات في موقف روسيا بشأن أوكرانيا هذا العام.

وأوضح ساليفان في مؤتمر صحفي: "لا نتوقع أن تغير روسيا موقفها بشأن أوكرانيا هذا العام".

وأضاف لدى إعلانه عن رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين، إن "الرئيس سيثير موضوع الأزمة الأوكرانية خلال المفاوضات المقبلة مع أعضاء مجموعة العشرين في القمة التي ستعقد في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر".

كما أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خيبة أمله إزاء الغياب المرتقب للرئيس الصيني شي جين بينغ عن القمة.

هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، رفض موسكو أي إعلان قد يصدر عن قمة مجموعة العشرين المزمع عقدها في الهند، إن لم يعكس موقف روسيا تجاه الأزمات الدولية، مؤكدًا أن دور المجموعة الأساسي يتمحور حول سبل تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في العالم.