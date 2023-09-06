بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية أمس الثلاثاء، على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.16%، عند 11.852,24 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.14 % ليستقر عند 959 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.41 % بمجموع 884,87 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.12 % بمجموع 10.910,67 نقاط.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 177 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 612 مليار درهم مغربي.