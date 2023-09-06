9 عروض في اليوم الخامس من فعاليات مهرجان المسرح التجريبي

يشهد اليوم الخامس من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، استمرار 4 من الورش الفنية التي يقدمها المهرجان، بالإضافة إلى تقديم 9 عروض مسرحية ضمن المسابقة الرسمية للدورة الحالية.

ويشهد اليوم الخامس استمرار تقديم 4 ورش ضمن الورش الفنية التي يقدمها المهرجان هذا العام، وهي "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" ويقدمها الفنان رمزي لينر، بجانب استمرار ورش "تنمية مصادر التمويل" ويقدمها المخرج أحمد العطار، وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وورشة "بروڤة ممتدة" التي تقدمها الفنانة نورا أمين، وتبدأ جميع الورش في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.

وفي الخامسة مساء، يقدم العرض الراقص "فريدا" على خشبة مسرح الجمهورية بالعتبة، وفي السادسة مساء، يعرض على مسرح السلام العرض الألماني السوري المشترك "تابو - tabu"، وفي التوقيت نفسه يعرض على خشبة المسرح القومي العرض الكونغولي الزامبي البلجيكي المشترك "Neci Padiri - نيكي باديري"، وفى التوقيت ذاته يٌقدم العرض الجزائري "نوستالجيا" على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية، وفي تمام الساعة الثامنة مساء يُقدم العرض السعودي "صادق النمك" على مسرح الطليعة، وفي نفس التوقيت يقدم العرض المسرحي الإيطالي "APNEA"، وفى ذات التوقيت يعرض بالمسرح الكبير بدار الأوبرا الليتواني "Antigone أنتيجون"، وفي تمام الساعة العاشرة مساء يُقدم العرض التونسي "الروبة" على مسرح السامر، وفي التوقيت نفسه يُقدم العرض الجورجي "Othello عطيل" على مسرح العرائس.