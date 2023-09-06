سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023

سيطرت حالة من الاستقرار والهدوء النسبي علي سعر الذهب في الأسواق والمحلات المصرية خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، عند نفس مستوى أسعار أمس، والتي شهدت تراجعا ختام تعاملات أمس بمقدار 10 جنيهات على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

سجل سعر الذهب عيار 24 (الأعلى فئة بين الاعيرة المتداولة في السوق المصري) نحو 2525.75 جنيه للبيع، و2502.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 2315.25 جنيه للبيع، و2294.25 جنيه للشراء.

واستقر سعر الذهب عيار 21، (الأكثر انتشارا وإقبالا في الأسواق المصرية) بداية اليوم عند نحو 2210 جنيهات للبيع، و2190 جنيهًا للشراء.

وحقق سعر الذهب عيار 18 خلال بداية تعاملات اليوم الأربعاء 6 سبتمبر نحو 1894.25 جنيه للبيع، و1877.25 جنيه للشراء.

وبالنسبة لأسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم الأربعاء، سجل سعر الذهب عيار 14 داخل محلات الصاغة نحو 1473.25 جنيه للبيع، و1460 جنيهًا للشراء.

بينما سجل سعر الذهب عيار 12 الآن نحو 1262.75 جنيه للبيع، و1251.5 جنيه للشراء.

أما عن سعر الذهب عيار 9 (وهو أقل الأعيرة المتدا لة في مصر) فقد سجل داخل محلات الصاغة نحو 947.25 جنيه للبيع، و938.5 جنيه للشراء.

وجاء سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم الأربعاء (ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب) نحو 17680 جنيهًا للبيع، و17520 جنيهًا للشراء.

وصل سعر كيلو الذهب اليوم الي نحو 2.5 مليون جنيه للبيع و2.52 مليون جنيه لشراء.

وانخفض سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، (وتزن حوالي 31.1 جراما من الذهب وإحدى أهم أدوات الاستثمار و التحوط ضد مخاطر تقلب العملات) لتسجل نحو 1927 دولارًا للبيع، و1926 دولارًا للشراء.

ويشهد سوق الذهب المحلي، حالة من عدم الاستقرار وذلك بسبب ضعف الطلب خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لاحتمالية تعويم الجنيه المصري للمرة الرابعة خلال شهر سبتمبر تزامناً مع مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه التمويلي لمصر بمقدار 3 مليارات دولار والذي حصلت مصر على الشريحة الأولى منه بمقدار 347 مليون دولار في ديسمبر الماضي.