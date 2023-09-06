رئيس جامعة المنوفية يشهد احتفال نقابة المهندسين وتكريم حملة الماجستير والدكتوراة

شهد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، احتفال نقابة المهندسين بالمنوفية بيوم العلم وتكريم حملة الماجستير والدكتوراة من المهندسين والفائقين من أبناء المهندسين، بحضور محمد موسى نائب محافظ المنوفية، والمهندس طارق النبراوى نقيب مهندسي مصر، والمهندس أشرف فرحان نقيب المهندسين بالمنوفية، والمهندس محمد البرم أمين النقابة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بكليات الهندسة بالجامعات المصرية والمهندسين وأسرهم .

وأكد الدكتور أحمد القاصد على أهمية العلم والاحتفال بالعلماء، معربًا عن سعادته ومشاركته في تكريم الفائقين من أبناء المهندسين وحملة الماجستير والدكتوراة، مرحبًا بضيوف الاحتفال، مشيرًا إلى أن المهندسين لهم أهمية كبيرة في في بناء مستقبل مصر ونهضتها فهم قادة مسيرة البناء في المستقبل وهم حفدة بناة الأهرامات والحضارة المصرية القديمة التي يشهد لها العالم بالإتقان والبراعة والصمود عبر الأزمنة المختلفة.

وأضاف «القاصد» أن لمهندسي مصر والعالم العربي تاريخ مشرف في مجال العمارة والتشييد والبناء، كما أكد رئيس الجامعة على أن النقابات المهنية هي جزء من الجامعة وأن دور الجامعة مستمر مع خريجيها حتى بعد التخرج في مجال البحث العلمي والدراسات العليا وخدمة المجتمع.

كما قدم القاصد التهنئة للمكرمين من المهندسين متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية.

كما أعرب محمد موسى نائب محافظ المنوفية عن سعادته بوجوده بالنقابة ونقل إليهم تحيات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وتحياته لرئيس الجامعة، مؤكدًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمهندسين.

ورحب نقيب مهندسي مصر مصر بضيوف الاحتفال، مشيرًا إلى أن النقابة تتخذ العديد من الإجراءات الهامة لتنمية مهارات المهندسين ليتمتعوا بجودة عالية في الأداء والتعليم كما تعمل النقابة على عودة مهنة الهندسة إلى سابق عهدها مهنة رائدة وعودة المهندس أيقونة في العمل والعطاء.

ومن جانبه أعرب نقيب المهندسين بالمنوفية عن سعادته بحضور هذه الكوكبة المميزة من الضيوف والمهندسين، مؤكدًا على أهمية الاحتفال بالفائقين من المهندسين وأبناء المهندسين وإعلاء قيم الوفاء.

وخلال الاحتفال تم تكريم رئيس الجامعة ونقيب مهندسي مصر.