منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وتونس

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة الدولي ، استعدادًا لمباراتي اثيوبيا و المقرر لها يوم 8 سبتمبر في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار والتي حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً بعد تصدر المجموعة ، ثم ودية أمام منتخب تونس يوم 12 سبتمبر باستاد الدفاع الجوي .

شهد مران منتخب مصر مشاركة عمر مرموش في التدريبات عقب انضمامه مساء أمس لمعسكر الفريق .

حضر مران منتخب مصر ، جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، للاطمئنان على التحضيرات الأخيرة قبل مباراتي اثيوبيا و تونس .

IMG_9608

IMG_9609

IMG_9606

IMG_9607

IMG_9590

IMG_9589