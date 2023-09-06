مصرع شخص وإصابة 8 آخرين ونفوق عدد من المواشي اختناقاً من مادة مجهولة بالغربية

شهد مركز زفتى فى محافظة الغربية، مصرع مواطن وإصابة 8 آخرين بحالات اختناق شديدة، بعد قيام المتوفي بنقل مادة مجهولة تشبه "الأسمنت" لمنزله عثر عليها على شاطئ ترعة مبطنة وما أن سكب عليها المياه حتي حدثت تفاعلات كيميائية نتج عنها انبعاث غاز سام تسبب في اختناقهم ونفوق 2 رأس ماشية،.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة، بحدوث حالات اختناق داخل منزل أسرة بعزبة عويس التابعة لمركز زفتي، نتيجة انبعاث غاز سام من مادة مجهولة، وانتقلت الاجهزة الأمنية وسيارات إسعاف لمكان البلاغ وتبين قيام شخص بنقل مادة مجهولة عثر عليها على شاطئ ترعة مبطنة بين عزبة عويس وقرية شبراقلوج مركز زفتى لمنزله، وحدثت تفاعلات كميائية نتج عنها انبعاث غاز سام نتج عنه نفوق 2 رأس ماشية وإصابة 8 حالات باختناق ووفاة شخص نتيجة استنشاقه الغاز السام.



وتم نقل كلا من إبراهيم أبو المعاطي 25 سنة مصاب باختناق، محمود أبو المعاطي 30 سنة اختناق وتم نقله للعناية المركزة، أحمد أبو المعاطي 43 سنة " جثة"، هندية أحمد 20 سنة اختناق، بثينة أحمد 9 سنوات اختناق، محمد إبراهيم 25 سنة اختناق، بطة سلام 30 سنة اختناق، عبد الستار عبد المعطي 35 سنة اختناق وتم نقله للعناية المركزة، صفاء فوزي 65 سنة اختناق وتم نقلها للعناية المركزة، هبة عباس 25 سنة اختناق وتم نقلها للعناية المركزة.

وجار الوقوف على ملابسات الواقعة، وتشكيل لجنة من الصحة والطب البيطري والبيئة، لفحص المادة وإعداد تقرير مفصل بملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية.