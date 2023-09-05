" تعليم بورسعيد " تهنئ الطالبات الفائزات فى مسابقة "سحر الصداقة"

تقدمت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بأرق عبارات التهنئة للطالبات الفائزات بمراكز متقدمة فى المسابقة الدولية "سحر الصداقة".

يأتي ذلك فى إطار التعاون بين دولة مصر ودولة أذربيجان تحت إشراف مستشار مادة التربية الفنية، متمنية لهم دوام التقدم والرقي.

كما تقدمت وكيل تعليم بورسعيد بخالص الشكر والتقدير لتوجيه عام التربية الفنية للجهود المبذولة للارتقاء بالمادة على مدار العام الدراسي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣،

الطالبات الفائزات هن:

الطالبة مريم محمد السيد العربي المركز الثاني والميدالية الذهبية

الطالبة أميرة محمد السيد العربي المركز ٥١ وشهادة تقدير

الطالبة رولا محمد هراس عبد الله المركز ٥٢ وشهادة تقدير