بالمستندات.. تضارب فى وزارة الرياضة بسبب أزمة الأهلي وبيراميدز

رغم أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال إدارة الإعلام أصدرت منذ قليل بيان صحفي اكدت فيه عدم اختصاصها فى الازمة المثارة منذ فترة بشأن ما حدث فى مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة فى الدوري.

أكدت فيه أنها تقف على مسافة واحدة من كل الهيئات والأندية الرياضية وتعمل في ذات الوقت على التعاون مع الجميع للارتقاء المستمر بالرياضة المصرية.

جاء هذا بعد ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن الشكوى الواردة من نادى بيراميدز، فإن ما تم من إجراءات فى هذا الشأن هو مخاطبة وزارة الشباب والرياضة للجهة الإدارية المختصة الواقع فى نطاقها نادى بيراميدز (مديرية الشباب والرياضة ببني سويف) بأن الوزارة ليست جهة اختصاص للبت في أي شكاوى خاصة بالشأن الإعلامي أو بالمشاجرات والمشاحنات التي قد تحدث بين اللاعبين والمدربين أثناء أو بعد مباريات كرة القدم، وأنه على النادي صاحب الشكوى اللجوء إلى الجهات المختصة سواء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو الاتحاد المصري لكرة القدم.

كانت المفاجأة رغم هذا البيان ان إدارة الأداء الرياضي بالوزارة أرسلت خطابا فى وقت سابق الي مديرية الشباب والرياضة ببني سويف التابع لها نادي بيراميدز يؤكد فيه للمديرية بأعمال شئونها وهذا بخلاف ما جاء فى البيان .