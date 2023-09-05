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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول أمريكي: بايدن سيسافر بعد غد إلى الهند للمشاركة في قمة العشرين

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الرئيس جو بايدن، سيسافر بعد غد /الخميس/ إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وأضاف سوليفان -حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء- أن بايدن سيطلب من الدول الأعضاء في المجموعة منح إعفاءات قروض للدول النامية لمساعدتها على تجاوز أزماتها.

وأشار إلى أن قمة العشرين ستبحث تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، وأن بايدن سيؤكد على دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر ذلك.

وأكد سوليفان أن بايدن يتطلع إلى مواصلة الحوار مع نظيره الصيني، شي جين بينج، وذلك بعدما كان الرئيس الأمريكي قد عبر عن خيبة أمله بعد تقارير تحدثت عن غياب الرئيس الصيني عن القمة. 

جيك سوليفان بايدن مجموعة العشرين الهند
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