دبلوماسي روسي: مجلس الأمن الدولي لا يحتاج إلى إضافة أعضاء جدد من الغرب

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم /الثلاثاء/ إن الدول الغربية تستخدم حق النقض الضمني في مجلس الأمن الدولي عن طريق تصويت حلفائها، لذا ليست هناك حاجة لتوسيع المنظمة بإضافة المزيد من الدول الغربية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي -في تصريحات أوردتها وكالة (تاس) الروسية- "إن حق النقض ليس مجرد أسلوب عمل، بل هو حجر الزاوية في هيكل مجلس الأمن برمته وضمان اتخاذ قرارات متوازنة داخل المجلس، لكن هذا لا يعني عدم الحاجة إلى أساليب العمل التي قد تسهل التوصل إلى حلول وسط. هناك حاجة إلى الاستعداد للتفاوض وإظهار الحكمة والواقعية، فضلًا عن الاستماع إلى الزملاء الآخرين والاهتمام بهم".

وأشار إلى أن "بعض الأعضاء الدائمين في المجلس يسارعون إلى انتقاد استخدام حق النقض، وبما أن لديهم ثمانية أصوات، وفي واقع الأمر، يستخدمون حق النقض الخفي، فليست هناك حاجة لاستخدام الفيتو الحقيقي. ولهذا السبب لا يحتاج مجلس الأمن إلى التوسع بإضافة المزيد من الأعضاء الغربيين بالإجماع".