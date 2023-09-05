البيت الأبيض: كوريا الشمالية "ستدفع الثمن" إذا زودت روسيا بالأسلحة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن واشنطن على علم بوجود محادثات متقدمة بين كوريا الشمالية وبين روسيا بشأن تزويد الأخيرة بالأسلحة.

وأكد سوليفان - في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الثلاثاء - أنه حتى الآن لم يتم ملاحظة أن كوريا الشمالية زودت روسيا بكميات كبيرة من الذخيرة.

وحذر سوليفان، كوريا الشمالية من أنها ستدفع الثمن إذا أرسلت أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، معتبرًا أن سعي روسيا للحصول على أسلحة من كوريا الشمالية يعني "أننا نضغط على قاعدة التصنيع العسكرية الروسية".

وكان البيت الأبيض، أعلن الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون ينوي التوجه إلى روسيا لكي يبحث مع الرئيس فلاديمير بوتين مبيعات أسلحة.

في المقابل، رفضت روسيا الثلاثاء، تأكيد معلومات واشنطن بشأن قمة قريبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية؛ لبحث مبيعات أسلحة.