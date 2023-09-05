روسيا: تصرفات أمريكا في سوريا قد تؤدي إلى إحياء تنظيم "داعش"

أعلنتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الثلاثاء/ أن الوضع الناتج عن التدخلات الأمريكية في سوريا قد يؤدي إلى إحياء تنظيم داعش.

وقالت المتحدثة الروسية -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- "إن الوضع الذي أنشأته الولايات المتحدة، حيث تُحرم السلطات السورية الشرعية من إمكانية ممارسة صلاحياتها الدستورية على جزء كبير من الأراضي السيادية لبلادها، قد يؤدي فقط إلى إحياء هذه الخلية الإرهابية (داعش)".

وأضافت أن الأمريكيين "على الرغم من الأدوات العسكرية والسياسية والمالية المتاحة لهم، فشلوا في تحقيق أي نجاح في مجال حساس مثل تسوية العلاقات بين الأعراق".

وأوضحت المتحدثة أن الأمريكيين يلجأون بشكل عام إلى القوة، وممارسة الانتهازية السياسية المفاجئة التي تتعارض مع القانون الدولي والدبلوماسية، مُشيرة إلى أن ذلك أدى إلى "اندلاع الاشتباكات الحالية بين الوحدات الكردية والميليشيات العربية".

وقالت "على أية حال، الأمر كله يتعلق بالتشكيلات غير الشرعية، وهي غير قانونية من وجهة نظر الدستور السوري، وتقوم الولايات المتحدة بتزويدها بالأسلحة والدعم اللوجستي".