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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص بحادث انقلاب دراجة نارية في البحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع  حادث انقلاب دراجة نارية على طريق ( كفر الدوار - أبو المطامير)، بمحافظة البحيرة.

تلقي مأمور مركز شرطة كفر الدوار اخطارا باستقبال مستشفى الشاملة 7 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق كفر الدوار أبو المطامير بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:" لتاجي شعبان بلتاجي،  28 عامًا، محمود محمد محروس، 35 عامًا، جمعه بلتاجي السيد، 39 عامًا،  عادل رمضان أبو رحيم، 39 عامًا، كرم شعبان بلتاجي، 30 عامًا،علي مسعود علي، 33 عامًا، شريف علي حسين،  50 عامًا"، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم ومقيمون مركز كفر الدوار، ونقل المصابون إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

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