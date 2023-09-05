استقبال خاص لعمار حمدي في المقاولون بعد انضمامه لمعسكر الذئاب

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب علي استقبال عمار حمدي، الوافد الجديد للفريق علي سبيل الإعارة من النادي الأهلي بممر خاص في أول مران له مع الفريق خلال معسكره الحالي بالعين السخنة.

وأعلن نادي المقاولون العرب اليوم توقيع عمار حمدي عقود انضمامه لنادي المقاولون العرب بعد الجلسة التي جمعتهم مع المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بعد موافقة الأهلي علي طلب ذئاب الجبل بالحصول علي خدمات اللاعب.

وعلى صعيد آخر حرص لاعبو المقاولون علي الاحتفال بعيد ميلاد محمد عبدالناصر أصغر لاعب في الدوري الممتاز الموسم الماضي بعد اتمامه 17 عاما.

ويواصل المقاولون تدريباته في معسكر العين السخنة استعدادا للموسم الجديد، ويستعد الفريق لخوض مباراته الودية الثانية أمام وادي دجلة غدا في الخامسة والنصف علي ملاعب دجلة بالعين السخنة.

ويعد محمد عبدالناصر لاعب المقاولون مواليد 2006 أصغر لاعب في الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي 2022-2023، أمام الإسماعيلي في المباراة التي أقيمت على استاد الاسماعيلية، وبلغ اللاعب 16 سنة و4 أشهر و8 أيام خلال مباراة المقاولون والاسماعيلي والتي حسمها ذئاب الجبل لصالحه 3-1.

ودفع المقاولون بأكثر من لاعب من قطاع الناشئين ومنحهم الفرصة الأساسية للمشاركة مع الفريق الأول أمثال عمر فايد ومحمد هاني تريكة وأحمد أبو عجيلة.

وجاءت قائمة أصغر 10 لاعبين شاركوا في مباريات في الدوري الممتاز الموسم الماضي كالتالي

1- محمد عبد الناصر ( لاعب المقاولون العرب): 16 سنة و4 أشهر

2- حسام حسن ( لاعب المصري): 16 سنة و7 أشهر

3- محمد نبيه (غزل المحلة) : 17 سنة

4- عمر فتحي عموري (لاعب الاتحاد): 17 سنة و5 أشهر

5- تشارلز ايكبينيونج (لاعب غزل المحلة) : 18 سنة وشهر

6- معتز محمد (لاعب الأهلي) : 18 سنة و4 أشهر

7- محمد زعلوك (لاعب الأهلي) : 18 سنة و5 اشهر

8- دوكو دودو (لاعب سموحة) : 18 سنة و5 أشهر

9- عاطف الحكيم ( لاعب غزل المحلة) : 18 سنة و6 أشهر

10- إياد العسقلاني (لاعب الإسماعيلي): 18 سنة و7 أشهر