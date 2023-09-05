وزير الخارجية البحريني يبحث مع نظيره المغربي العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، في القاهرة اليوم الثلاثاء مع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، أوجه العلاقات الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات تعزيزًا للتعاون الثنائي وخدمة مصالح البلدين والشعبين.

وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك على المستوى السياسي والدبلوماسي وفي كافة المحافل الدولية، وتطورات الأوضاع الاقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون العربي المشترك للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة ودفع عجلة التنمية والازدهار في الدول العربية.