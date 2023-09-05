تجديد حبس متهمة بالنصب وغسيل الأموال بالمقطم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس متهمة ١٥ يومًا على ذمة التحقيق معها في اتهامها بالاستيلاء على أموال شركة أدوية ومحاولة عمل غسيل أموال من خلال بناء وشراء عقارات، وتأسيس شركات، بالمقطم.

ووجهت لها النيابة اتهامات بالنصب والاستيلاء علي أموال إحدى شركات الأدوية، ومحاولة غسيل الأموال والكسب غير المشروع.

وأمرت بالتحرى حول الواقعة، ونشاطها الإجرامي، وأية متورطين آخرين، وكذا حساباتها البنكية، واستدعاء مسئولى شركة الأدوية لسؤالهم حول الواقعة، والتحفظ علي الأوراق الرسمية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات بالقاهرة لغسلها 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لتعاقدها مع إحدى شركات الأدوية "مملوكة للدولة" وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذي مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

كما حاولت المتهمة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، كما قد قدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ3 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.