تجديد حبس المتهم بقتل والده فى الزمالك

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس متهم بقتل والده خنقًا بعد تشاجره معه بسبب شراء المخدرات وتعاطيها، ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي تجريها نيابة وسط القاهرة الكلية، عن أن المجني عليه طرد نجله من المنزل قبل أيام من الواقعه بسبب تعاطيه للمخدرات ومنع عنه الاموال، ولكن كانت والدته تساعده دون علم الاب، حتي يوم الواقعه عندما حضر للاقتراض الأموال منها وفوجئ بوالده الذى نهره ورفض اعطائه الأموال وتشاجرا سويا حتي قام بقتله خنقًا بذراعه.

وأضافت التحقيقات أن الجيران شاهدوا المتهم بعد ذلك في الشارع ساجد علي الارض بعد قتل والده.

وجاء في مناظرة النيابة أن المتوفي أصيب باسفكسيا الخنق، ووجود علامات حول رقبته وكدمات بسيطه في جسده.

تلقى المقدم حسام عشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا بمقتل رجل مسن داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثمان القتيل، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين فحصها بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات أن نجله وراء قتله بعد مشاجرة بينهما ليلة الحادث، قام على أثرها الشاب بالتخلص منه؛ لرفضه إعطاءه أموالا لشراء المواد المخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.