مستحقات لاعبي الكرة ومديونية الاتحادات صداع في رأس لجنة الزمالك الثلاثية

تحاول اللجنة التي تدير الزمالك حاليا برئاسة عماد البناني ، تجهيز جزء كبير من مستحقات فريق الكرة الأول بالنادي وذلك قبل سفرهم إلي تنزانيا يوم 13 من شهر سبتمبر الجاري لخوض لقاء ارتا سولار الجيبوتي .

وأكد مصدر داخل النادي للبوابة نيوز اليوم الثلاثاء، أن اللجنة تخطط ايضا لسداد جزء من مديونية الزمالك لدى أكثر من اتحاد رياضي وأبرزهم السلة واليد والطائرة لتسجيل اللاعبين الجدد .

وتعتمد اللجنة في تحصل الأموال على اشتراكات أعضاء النادي السنوية، بالإضافة لايجار محلات النادي وبعض الجهات الأخري التي ستمنح مبالع مالية كبيرة للزمالك الفترة المقبلة .

خاض فريق الكرة الأول بالزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب الكلية الحربية، وذلك استعدادا للموسم الجديد، حيث دخل الفريق في معسكرا مغلقا لتجهيز اللاعبين بشكل بدني وفني مميز.

ويبدأ فريق الكرة الأول بالزمالك، الخميس المقبل أول ودياته استعدادا للموسم الجديد؛ وذلك بمواجهة فريق السكة الحديد.

ويخوض الزمالك المباراة الودية الثانية يوم الإثنين المقبل 11 سبتمبر أمام فريق سيراميكا كليوباترا ثم يغادر الفريق إلى تنزانيا يوم 13 سبتمبر لخوض لقاء أرتا سولار.

ويواجه الزمالك، فريق أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ويشارك الزمالك في كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد حصده المركز الثالث لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.