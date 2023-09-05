الخارجية الروسية: لافروف سيحضر قمة "آسيان" بجاكرتا في 7 سبتمبر الجاري

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيحضر قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، المنعقدة حاليًا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وذلك يوم 7 سبتمبر الجاري.

وأوضحت زاخاروفا - في إحاطة صحفية، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الثلاثاء - أن الجانب الروسي يعتبر منصة القمة "عنصرًا هامًا في تشكيل بنية الأمن الإقليمي، وتمثل إمكانية للتعاون العملي في العديد من الاتجاهات".

وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى أنه من المهم مناقشة التحديات التي تواجهها منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفة أن الجانب الروسي يعتزم لفت الانتباه إلى خطر تفاقم الوضع العسكري والسياسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

يُشار إلى أن قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" انطلقت، اليوم الثلاثاء في عاصمة إندونيسيا جاكرتا، ومن المقرر أن تستمر حتى 7 سبتمبر الجاري.