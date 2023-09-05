هل يرفض صلاح أغلى عرض في التاريخ؟

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي اتحاد جدة السعودي قدم عرضًا جديدًا للتعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن العرض المقدم خيالي، ويعد الأغلى في تاريخ كرة قدم حيث يصل إلى 215 مليون جنيه إسترليني سيحصل عليها الريدز نظير التخلي عن الدولي المصري، في حين سيحصل صلاح على نحو 10 ملايين جنيه إسترليني في الشهر بواقع 2.45 مليون جنيه استرليني أسبوعيًا.

وأوضحت أن صلاح سيحصل على العديد من الامتيازات الأخرى، منها حصوله على 55 ألف جنيه إسترليني مكافأة فوز لكل مباراة، ونسبة كبيرة من مبيعات القمصان التي تحمل اسمه، بالإضافة إلى تعيينه سفيرا لـ3 من رعاة الدوري السعودي للمحترفين وهو ما يدر عليه مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني.

وأكدت التقارير أن وفدًا من اتحاد جدة زار لندن لمفاوضة صلاح ونادي ليفربول، في حين سبق وأن رفض الريدز عرضًا قدره 170 مليون يورو من اتحاد جدة، ورغم أن عقد صلاح مع ليفربول ممتد حتى عام 2025، يُعتقد أنه يجب على النجم المصري النظر في هذا العرض الجديد الذي لا يمكن رفضه، مع وجود مكافآت إضافية.