في عيد ميلاها الـ89.. رجاء الجداوي «سيدة المجتمع الأرستقراطية»

تحل اليوم الأربعاء، الذكرى التاسعة والثمانين على ميلاد هانم السينما المصرية وعارضة الأزياء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي تُعد نموذجًا لسيدة المجتمع الأرستقراطية، فكانت بدايتها الفنية في فيلم "دعاء الكروان" عام 1959، للمؤلف د. طه حسين، وسيناريو وحوار يوسف جوهر، وإخراج هنري بركات، قدمت خلاله دور "خديجة" بمشاركة الفنانين فاتن حمامة، وأحمد مظهر، وأمينة رزق، وزهرة العلا، والذي أُختير ضمن أفضل مئة فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد عام 1996، والذي لاحقه مجموعة كبيرة متنوعة سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح.



اسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي، وفي التاسع من سبتمبر عام 1934م ولدت "رجاء" في مدينة الإسماعيلية، وتلقت تعليمها في إحدى المدارس الفرنسية، ورغم ظروف معيشة أسرتها جعلتها تعمل وهى في سن الرابعة عشرة من عمرها في جراج أتوبيسات بشارع طومان باي في سراى القبة.



عاشت رجاء وأخوها الصغير بعد انفصال أبويهما مع خالتها الفنانة تحية كاريوكا راقصة مصر الأولى، التي زرعت بداخلها الصدق، وحب الخير، والإحساس بالآخر، والمشاركة الوجدانية، وكانت من أهم مراحل تكوين شخصيتها.

وفي الثاني والعشرين نوفمبر 1970 سافرت "الجداوي" إلى ود مدني في السودان، لتقدم مسرحية "روبابيكيا"، وكانت بديلة للنجمة نبيلة عبيد، وعندما التقت بالكابتن حسن مختار، حارس مرمى النادي الإسماعيلي، ومنتخب مصر، حتى نشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج، فأنجبت منه ابنتها الوحيدة "أميرة" واستمرت هذه القصة حتى الممات.

رغم هوسها بعالم الموضة وعرض الأزياء، والذي ترك أثرًا كبيرًا في شخصيتها الأرستقراطية، إلا أنها كرّست حياتها للفن، فقدمت العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو التليفزيون أو المسرح أو الإذاعة، حيث يعد فيلم "أزواج طائشون" أول عمل سينمائي يجمع بين رجاء الجداوي، والزعيم عادل إمام، من تأليف فيصل ندا، وإخراج نيازي مصطفى، في العام 1976، وقدمت دور "شهيرة"، والذي أصبح من الأفلام المقربة إلى قلبها، وأتبعه عدة أفلام أخرى، إلى جانب المسرحية الشهيرة "الواد سيد الشغال" التي قدمت خلالها دور "درية هانم"، بالتعاون مع الفنانين: عادم إمام، وعمر الحريري، ومصطفى متولي، ومشيرة إسماعيل، من تأليف سمير عبدالعظيم، وإخراج حسين كمال، عام 1985، وحققت المسرحية نجاحا كبيرا، وما زالت من الأعمال العالقة في أذهان الجميع، وكذلك مسرحية "الزعيم".

تنوعت شخصيتها في العديد من الأعمال الفنية، فقدمت الفتاة، والزوجة، والأم، والحماة، والجدة، ويعد فيلم "من 30 سنة" من أروع ما قدمته الفنانة رجاء الجداوي في مشوارها السينمائي، الذي عرض في 2016، ومن بطولة: ميرفت أمين، ومنى زكي، وأحمد السقا، وشريف منير، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

نالت رجاء شهرة عالمية وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، كان من بينها: جائزة ملكة جمال حوض البحر المتوسط، وفازت بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958، وغيرها.

في الرابع والعشرين من مايو 2020، أصيبت رجاء الجداوي بمرض فيروس كورونا أثناء تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل "لعبة النسيان"، فنقلت إلى مستشفى أبو خليفة، وهو إحدى مستشفيات العزل بالإسماعيلية وفقا لتوصية من وزيرة الصحة هالة زايد، وقيل أنها التقطت العدوى أثناء تقديمها واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل يوم 27 رمضان، وظلت تحت العلاج في المستشفى لمدة 43 يوما، وخلال الأيام الأخيرة لها تدهورت حالتها الصحية بشكل حرج إلى أن توفيت صباح الأحد 5 يوليو 2020 عن عمر ناهز 85 عاما، حيث أعلنت ابنتها أميرة مختار خبر وفاتها عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".