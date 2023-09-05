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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تجهيز بيوت الطلبة استعدادا للعام الدراسي بالوادي الجديد.. صور

تجهيز بيوت الطلبة
تجهيز بيوت الطلبة والطالبات استعدادا للعام الدراسي في الوادي
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تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات بالخارجة، لاستقبال الطلاب بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، يرافقها جميل سعيد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة. 

 اطمأنت على خطة تسكين طلاب الكليات والمدارس الفنية المغتربين، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، ودراسة التوسع في توفير أماكن إقامة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب غير الملتحقين بالمدن الجامعية.

من ناحية أخرى، تفقدت نائب المحافظ سير العمل بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، و اطلعت على نتائج عمل العيادات الطبية والتأهيلية المختلفة والخدمات المقدمة لرواد المركز.

نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات (1)
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات (1)
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات (2)
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات (2)
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات (3)
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات (3)
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات (4)
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات (4)
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات (5)
نائب محافظ الوادي الجديد تتابع جاهزية مقر بيوت الطلبة والطالبات (5)
التضامن الاجتماعي الخارجة الطلاب الطالبات العام الدراسي الجديد
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