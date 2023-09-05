“فضيحة القبلة” تدفع الاتحاد الإسباني للاعتذار

قدم بيدرو روكا، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بشكل مؤقت، اعتذارًا عن سلوك لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الموقوف من الفيفا.

هذا الاعتذار جاء بعد تصرف روبياليس مع جيني هيرموسو، لاعبة منتخب إسبانيا للسيدات أثناء تتويجهم بكأس العالم، حيث قبلها أمام الكاميرات وقالت اللاعبة إنها شعرت بأنها غصبت عليها وأنها تعرضت للتحرش.

روبياليس اعتذر بالفعل عن تصرفه، لكنه أكد أنه لن يستقيل من منصبه. بيدرو روكا أصدر بيانًا رسميًا يعتذر فيه نيابة عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن واقعة روبياليس.

وجاء في البيان: "أراد بيدرو روكا إرسال خطاب اعتذار موجه إلى عالم كرة القدم والمجتمع بأسره في مواجهة الأحداث الأخيرة".

تجدر الإشارة إلى أن أندريه كامبوس، الأمين العام للاتحاد الإسباني لكرة القدم، هدد الحكومة الإسبانية بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إذا لم يتم التدخل لحل أزمة روبياليس والإبقاء عليه في منصبه بعد تعرضه للإيقاف من جانب الفيفا.