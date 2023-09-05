الكنيسة الأرثوذكسية: الزيادة السكانية تأكل كل ‏شيء

أكد القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم ‏الكنيسة الأرثوذكسية، أن تنظيم الأسرة أمر مهم في ‏سبيل التقدم للأمام، مضيفا أن الزيادة السكانية تأكل كل ‏شيء.‏

وقال موسى إبراهيم، في مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن موضوع الزيادة السكانية لازم نفكر فيه قبل القرار ونحسب كل حاجة على المدى البعيد، متابعا أنه يجب الانتباه لهذا الأمر.

واضاف :"نحتاج العمل على هذا الملف ونصل للجميع وتحقيق فهم ‏للناس جيد وتوجيه الناس لمصلحهتم بكل التفاصيل ‏المتعلقة بالزيادة السكانية", ‏