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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يدعو إلى الاحتفال بالذكرى الثمانين لنصر روسيا في الحرب العالمية الثانية بشكل مهيب

الرئيس الروسي، فلاديمير
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
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دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) في 9 مايو 2025، بشكل مهيب ومشرق ورسمي.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال اجتماع اللجنة المنظمة للاحتفالات، اليوم الثلاثاء، أن المهمة الرئيسية هي ملء جميع الفعاليات بمحتوى عميق والبدء بإعدادها من الآن.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال بوتين: "إن عدو روسيا ليس الشعب الأوكراني بل المجموعات النازية غير الآدمية وأتباعهم".. مشيرا إلى ضرورة الكشف عمن رفعتهم السلطات الحالية في أوكرانيا إلى مستوى الأبطال، واصفا إياهم بالقتلة والدمويين.

فلاديمير بوتين الحرب العالمية الثانية أوكرانيا
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