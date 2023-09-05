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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السفير المصري بالنمسا يحضر ودية الأهلي مع «NK Aluminiji»

السفير محمد الملا
السفير محمد الملا سفير مصر بالنمسا
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استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، السفير محمد الملا سفير مصر بالنمسا، الذي حرص على حضور المباراة الودية التي تجمع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني. 

حضر السفير المصري بالنمسا المباراة من أجل دعم لاعبي الأهلي في المواجهة الودية، والتي تأتي قبل ختام معسكر الإعداد في النمسا.

يشار الى أن المباراة الودية، ضمن البرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق، من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًّا وفنيًّا قبل ختام معسكر الإعداد. 

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غد الأربعاء استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

محمود الخطيب محمد الملا النمسا NK Aluminiji الأهلى
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