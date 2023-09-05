تدريبات بدنية للحكام بالفيوم استعدادا للموسم الجديد .. صور

أقامت لجنة الحكام بمنطقة الفيوم لكرة القدم تدريبات بدنية للحكام إستعدادا للموسم الجديد وذلك فى ملعب المدينة الرياضية فى دمو واشرف عليها الكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى للحكام فى الفيوم .



شهد التدريبات الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر بلجنة الحكام .



كما حضرها الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم والكابتن أحمد راضى نائب المدير التنفيذى .



واستعرض الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة خطة العمل للجنة الحكام الرئيسية ولائحة الحكام الجديدة ورؤية اللجنة فى تقسيم الحكام إلى 6 مستويات وتناول ايضا خطة اللجنة خلال الموسم والتى تشمل اجراء تدريبات أسبوعية ومحاضرات عملية ونظرية للحكام .



كما ألقى الكابتن صبرى البرديسى كلمة عن الأسس التى سيتم تقييم الحكام عليها خلال الموسم الجديد والتى تم تقديمها لهم خلال معسكر مراقبى الحكام الذي أقيم مؤخرا فى الاسكندرية.



واستمعت اللجنة الى مطالب الحكام ووعدتهم بالعمل على تلبيتها من خلال الاتصال باللجنة الرئيسية .



وعقب انتهاء التدريب قام كل من الكابتن شعبان صادق والكابتن صبرى صادق والكابتن سيد الشورة بزيارة إلى الكابتن شعبان احمد صادق حكم كرة القدم بالفيوم السابق فى منزله والذى يمر بظروف صحية صعبة متمنين له بان يمن الله عليه بالشفاء .

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