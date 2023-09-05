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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يفوز على ألوميني السلوفيني 3-1 وديا.. صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نجح النادى الأهلى في تحقيق فوزًا وديًا على نظيره الومينى السلوفيني بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على هامش معسكر الإعداد في النمسا.

سجل ثلاثية الأهلى محمود عبد المنعم كهربا ومحمد زعلوك وصلاح محسن.

وشهد الشوط الثانى من مباراة الأهلى وألومينى السلوفينى الودية المقامة حاليًا بالنمسا الظهور الأول لإمام عاشور الوافد الجديد للقلعة الحمراء من صفوف ميتلاند الدنماركى.

واستقبلت شباك الأهلي هدفًا مبكرًا في الدقائق الأولى من المباراة، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي سددها كهربا خارج المرمى.

وكاد رامي ربيعة يسجل هدف التعادل لصالح الأهلي، بعدما استقبل كرة عرضية لعبها برأسه قوية خارج المرمى.

ونجح محمود كهربا في إدراك التعادل للأهلي بعدما استقبل تمريرة رائعة وضعها بقدمه اليمنى في شباك الفريق السلوفيني

وجاء تشكيل الأهلي خلال المباراة كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: كريم الدبيس، معتز محمد، رامي ربيعة، محمد فخري.
خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدى أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.
الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد. 

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

الأهلى ألوميني السلوفيني النمسا محمود عبد المنعم كهربا محمد زعلوك
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