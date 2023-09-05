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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الفيوم تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج توسعات الصرف الصحي

جانب من الأجتماع
جانب من الأجتماع
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عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اجتماعاََ موسعًا بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة لبحث ومتابعة الموقف التنفيذي بمشروعات توسعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بمختلف مواقع العمل والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار ElP  ومرفق الاستثمار الأوروبي NIF.

وذلك بحضور المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU، وأعضاء الوحدة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري"ستانتيك "، وممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات. 

وأكد "النجار" خلال الإجتماع على أهمية التواصل مع جميع الجهات والشركات المعنية بتنفيذ المشروعات والوقف على المعوقات والصعوبات التي تواجه أعمال التنفيذ والعمل على سرعة ايجاد الحلول المناسبة، ودفع عجلة التنفيذ وزيادة معدلات الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة لضمان دخول المشروعات الخدمة وفقًا للبرنامج الزمني المحدد، موضحًا أهمية وضع الخطط التصحيحية والتقييم والمتابعة المستمرة لنسب التنفيذ والأعمال اليومية لشركات المقاولات لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج ورصد شكاوى المواطنين والتواصل المجتمعي بصفة مستمرة بالقرى الجاري بها تنفيذ المشروعات والعمل على إيجاد حلول لتلك الشكاوى

وأشار إلى أن برنامج توسعات الصرف الصحي يهدف لخدمة عدد ٥٧ قرية بالصرف الصحي والحفاظ على البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين وتخفيف أثر التلوث على بحيرة قارون. 

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