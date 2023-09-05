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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال والأمم المتحدة يبحثان التعاون في مجال الاستثمار

الصومال
الصومال
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بحث الصومال، اليوم الثلاثاء، مع الأمم المتحدة القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتنمية الاستثمار والدعم الفني للمستثمرين المحليين وخلق بيئة مناسبة للمستثمرين الأجانب وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء المدير العام لوزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الحكومة الفيدرالية الصومالية محمد حسن شري، ومدير دائرة التخطيط الصومالية موسى محمد عثمان، اليوم، مع ممثل الأمم المتحدة لشؤون التنمية الصناعية إيجور سكارسيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأعرب شرى، عن شكره للأمم المتحدة على دعمها للحكومة ورجال الأعمال الصوماليين.

الصومال الامم المتحده
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