بالفيديو.. أمين الفتوى: قنوت الفجر سُنة عن النبي وليس بدعة

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القنوت فى صلاة الفجر ليس بدعة، مضيفا أن القنوت من مذهب السادة الشافعية، ومذهب السادة المالكية وإن اختلف التوقيت، فى قبل الركوع أو بعد الركوع فى الركعة الثانية.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "القنوت سنة ورد عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز قول إنه بدعة، بل عند السادة الشافعية قالوا لو نسيت القنوت لازم اسجد للسهو، لأن حدث سهو لكنه لا يبطل الصلاة".

واستكمل: "لا يجب أن نسمع قول من يقول إن القنوت بدعة، بل نسمع لفقهاء الأمة الذين نقلوا العلم إلى الأمة كلها وحفظوا الدين".

