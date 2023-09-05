"القاهرة الإخبارية" تسلط الضوء على طرق الصحافة العالمية للحد من توغل أدوات الذكاء الاصطناعي

تتجدد مخاوف الصحف العالمية من توغل أدوات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها في الصناعة بشكل عام، حيث تُرجمت هذه المخاوف إلى تحركات فعلية.

سلط برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوءَ على طرق الصحافة العالمية للحد من توغل أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقررت صحف ووسائل إعلام عالمية حظر طرق الوصول إلى شات جي بي تي مخافة سرقة المحتوى الخاص بها، حيث لجأت إلى قرار الحظر، مثل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وشبكة CNN، ووكالة أنباء رويترز، وبلومبرج، وراديو فرنسا الذي صرحت رئيسته بأنها قد تتهاون في أي شيء إلا سرقة المحتوى حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

الشكاوى من سرقة المحتوى لم تقتصر على الوسائل الإعلامية والصحف العالمية فقط، بل امتد الأمر ليشمل مؤلفين وفنانين رفعوا دعاوى قضائية بحق شركة OPEN AI، بتهمة سرقة المحتوى.

وبحسب تصريحات لمسؤولين إعلاميين بارزين عالميًا، فمن الواجب أن تحصل الوسائل الإعلامية على تعويضات مناسبة وتوقيع اتفاقية ملزمة لشركات الذكاء الاصطناعي للترخيص والدفع بشكل قانوني يضمن لكل جهة حقها.