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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يهزم سموحة في دوري اليد

يد الزمالك
يد الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق سموحة بنتيجة 28-27، وذلك في إطار الجولة الثانية من دوري المحترفين والتى أقيمت بينهما، مساء اليوم الثلاثاء، على صالة نادي سموحة بمحافظة الإسكندرية.

انتهى الشوط الأول بتقدم سموحة على الزمالك 14-11، ومن المقرر أن يحصل الفريق الأبيض على راحة من التدريبات 24 ساعة ثم يستأنف تدريباته استعدادا للجولة الثالثة من دوري المحترفين التي يلتقي فيها مع فريق اصحاب الجياد يوم الجمعة المقبل على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك.

ويقود الفريق الأبيض، أحمد رمضان مديرا فنيا وايهاب محسن مساعد مدرب وحمادة عبدالباري مدير الفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدرب أحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.

كرة اليد بنادي الزمالك سموحة أحمد رمضان أيمن مصطفى
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