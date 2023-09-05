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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك 2005 يهزم الجونة في بطولة الجمهورية

لقطة من المباراة
لقطة من المباراة
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فاز فريق الزمالك مواليد 2005، على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، بالجولة الأولى لبطولة الجمهورية.

أحرز أهداف الزمالك: كريم حامد هدفين ومحمود عصام هدفا.

وسيطر لاعبو الزمالك على معظم أوقات المباراة، وصنعوا فرصا عديدة تكللت بتسجيل هدف في الشوط الأول، ثم تعادل الجونة بالشوط الثاني، ثم سجل الأبيض الهدفين الثاني والثالث .

وحرص على حضور المباراة إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك وحازم  إمام وجمال حمزة نائبا.  رئيس قطاع الناشئين، وشكري حسن المدير الإداري.
ويقود فريق 2005، محمد عبدالله مديرا فنيا، ومحروس السيد ومحمد فوزي ومعتز صلاح مدربين مساعدين، محمد عبدالجواد مدرب حراس مرمى، إبراهيم محمود إداريا، ياسين السيد للعلاج الطبيعي طبيعى ومحمد سيد للمهمات.

الزمالك مواليد 2005 الجونة بطولة الجمهورية أيمن مصطفى
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