بهدف كهربا.. الأهلى يتقدم على ألومينى السلوفيني في الشوط الأول.. صور

تقدم النادي الاهلي علي فريق ألوميني السلوفيني بهدف نظيف احرزه محمد عبد المنعم كهربا ، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًّا للفريق الأحمر في النمسا.

وشهد الشوط الأول، إهدار ركلة جزاء من كهربا بعد تسديدها خارج المرمى تمامًا، و القائم يمنع هدف التعادل للفريق النمساوي بعد انفراد بالمرمى.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، معتز محمد، رامي ربيعة، محمد فخري.

خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدى أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

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