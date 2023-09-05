بدء التصوير الأسبوع المقبل.. تعرف على تفاصيل فيلم "الإسكندراني"

اعلن المخرج خالد يوسف عن تفاصيل فيلمه الجديد “الاسكندراني” المأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أسامة انور عكاشة ، والمقرر أن يجسد بطولته الفنان أحمد العوضي .

ونشر “يوسف” مجموعة من الصور الخاصة بالنجوم المشاركين في العمل، وذلك علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وهم أحمد العوضي ، زينة ، صلاح عبدالله ، بيومي فؤاد ، حسين فهمي ، خالد سرحان ، محمد رضوان ، محمود حافظ ، انتصار ، محمود الليثي .

وكتب خالد تدوينة قال فيها : “تربينا جميعا علي دراما أسامة أنور عكاشة وكم ندبت حظي أنني لست من جيله لاصنع عملا من كتابته .. ويبدو ان القدر قد استجاب لتمنياتي ووجدت احد سيناريوهاته التي لم تري النور بعد في مكتبته وقرأته ووجدته عملا رفيع المستوي كعادته ( سيناريو فيلم الاسكندراني) وقمت بشراء حقوقه لإنتاجه وسابدأ تصويره الاسبوع القادم باذن الله ”.

وأضاف قائلاً : “الفيلم تصوير سامح سليم ديكور احمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف ، وبطولة هؤلاء النجوم وغيرهم ممن لم نتعاقد معهم بعد”.