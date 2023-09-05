حماية المستهلك يحذر من صفحة تنتحل صفة شركة مبيعات عبر المنصات الإلكترونية

حذر جهاز حماية المستهلك من أنتشار صفحة إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الجهاز إن الصحفة تدعي أنها تابعة لشركة متخصصة في البيع عبر المنصات الإلكترونية "التسوق الإلكتروني".

وأكد الجهاز أن الصفحة تقوم بالإعلان عن حملة دعائية تحت عنوان "العودة للمدارس".

وأوضح الجهاز أن الصفحة منتحلة إسم - شعار - التصميمات خاصة بالشركة لأقناع جمهور المستهلكين بأنه الموقع الرسمي للشركة المنتحلة لصفتها.وقال الجهاز أن الصفحة تنصب علي الجمهور عن طريق جذب المستهلكين للإٍشتراك في الحملة من خلال الإجابة علي عدد من الأسئلة تم تحديدها سلفا.

وبعد الإجابة علي الأسئلة يتم الفوز بقسيمة شراء بمبلغ 8000 جنيه.

ويشترط ليحصل علي المبلغ أن يدخل بيانات المشترك من إسم - دولة - رقم الهاتف.

وبعد ذلك يتم إدخاله لموقع للألعاب وللإشتراك يتم خصم مبالغ مالية من المشتركينز

كما أنه بالدخول لهذه الروابط يتم إختراق الهاتف والحصول علي بيانات المستخدم وأيضا خصم مبالغ مالية من البطاقات الإتمانية وذلك لإستخدامها بشكل مخالف للقانون.

ورصد الجهاز التعليقات على الصفحة المزيفة وظهر أنها غير تابعة للكيان القانوني المنتحلة لصفته.

ولكنها في الوقت نفسه تخترق حسابات المتابعين الشخصية وسرقة بيناتهم والرصيد الخاص بهم.

وتلقى الجهاز أيضاً بلاغًا من الشركة المالكة للعلامة التجارية أكدت فيه أنها متضررة.

حيث يوجود صفحة وهمية علي السوشيال ميديا وتدعي تبعيتها للشركة، وهو على خلاف الحقيقة .

وطلب جهاز حماية المستهلك المواطنيين بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو التعامل مع أى صفحة إلا بعد التأكد من أنها الصفحة الرسمية التابعة لأحد الكيانات التجارية الشرعية.

كما شدد علي عدم الإشتراك في أي من المسابقات إلا بعد التأكد من أنها تحمل رقم إخطار من جهاز حماية المستهلك وتصريح من الجهات المختصة الأخري .